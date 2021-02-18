В нижегородском зоопарке «Лимпопо» родились краснорукие тамарины

Малыши еще крохотные. Фото: Instagram мэрии Нижнего Новгорода

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» снова пополнение – у семейства красноруких тамаринов на свет появились малыши. Об этом Мэрия Нижнего Новгорода сообщает на своей странице в Instagram.

Краснорукий тамарин — это всеядное животное. Фото: Instagram мэрии Нижнего Новгорода

- Малыши еще крохотные, но разглядеть их, если постараться, можно, - рассказали в зоопарке. - Мама, как и положено, уже время от времени отдает малышей на поруки своим сородичам, которые с радостью помогают молодой маме.

Большую часть времени они проводят в полусонном состоянии на спине у мамы. Фото: Instagram мэрии Нижнего Новгорода

Пол новорожденных тамаринов еще неизвестен, однако глазки малыши уже открывают. Они чувствуют себя уютно и безопасно, почти всё время спят на спине у мамы или старшего сородича.

Нижегородцы могут посмотреть на детенышей красноруких тамаринов в экзотическом комплексе «Амазония».

В возрасте от двух до трёх месяцев детёныши отлучаются от матери. Фото: Instagram мэрии Нижнего Новгорода

Напомним, что в 2021 году первенцом в зоопарке «Лимпопо» стал бычок шотландской породы хайленд. Сотрудники сочли это добрым знаком.

- Рождение малыша стало для нас настоящим новогодним подарком, - признался директор зоопарка Владимир Герасичкин.

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