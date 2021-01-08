Новый год в нижегородском зоопарке «Лимпопо» начался с весьма радостного и символичного события – здесь появился на свет бычок шотландской породы хайленд. Вес «малыша» 28 килограммов, а сам он буквально через пару часов после рождения уже встал на ножки. В зоопарке появление бычка в качестве первенца Нового года сочли добрым знаком.- Рождение малыша стало для нас настоящим новогодним подарком, - признался директор зоопарка Владимир Герасичкин. - И конечно, мы очень рады, что первым, кто появился на свет в нашем зоопарке в год быка, стал именно бычок. Надеемся, что он принесет всем нам удачу и радость в Новом году.По словам сотрудников зоопарка, и малыш, и его мама Зорька чувствуют себя прекрасно. Новорожденный бычок уже понемногу осваивает новый мир – обошел вольер, играет с родителями и сотрудниками зоопарка.- Чтобы малышу было особенно комфортно, мы установили у них в вольере специальную инфракрасную лампу, - рассказали специалисты зоопарка. – Она обеспечивает дополнительный обогрев в вольере и очищает воздух.Для Зорьки это уже не первые роды и ее смело можно считать опытной мамой. Тем не менее, ей сейчас назначен особый рацион. А вот малыш пока обходится маминым молоком – перейти на взрослую пищу ему можно будет только через три месяца.