Замначальнику нижегородского ГУФСИН, заставившему подчиненных платить за затопленную им квартиру, дали год условно. ФОТО: ГУФСИН по Нижегородской области.

В Нижегородской области вынесен приговор бывшему заместителю начальника ГУФСИН по Нижегородской области Виталию Гудкову. Напомним, его обвиняли в поборах со своих подчиненных. По версии следствия, летом 2019 года он случайно затопил соседей в своей служебной квартире. Вот только платить свои кровно заработанные не стал, а переложил эту обязанность на своих коллег.

- Подозреваемый потребовал от руководителей подведомственных учреждений передать ему или определенным сотрудникам аппарата деньги для возмещения ущерба третьим лицам, - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области.

Чтобы провернуть это дело, он разработал целую преступную схему. И она сработала безотказно - в течение ближайших несколько месяцев 11 сотрудников ведомства регулярно приносили ему деньги. В результате, ему удалось собрать 245 тысяч рублей.

Когда об этом инциденте стало известно, в отношении высокопоставленного силовика было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Сегодня суд поставил точку в этом деле.

- Подсудимый был признан виновным в совершении этого преступления, - рассказали в региональном СУ СКР. – Свою вину он уже признал. Ранее он был уволен с занимаемой должности. Решением суда он приговорен к одному году лишения свободы условно.