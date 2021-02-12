Пять главных новостей Нижнего Новгорода за уходящую неделю

Главной новостью уходящей недели стало послабление коронавирусных ограничений в Нижегородской области. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Главным событием уходящей рабочей недели можно смело назвать послабление коронавирусных ограничений в Нижегородской области. Новые изменения в Указ "О введении режима повышенной готовности" накануне внёс губернатор Глеб Никитин. На этот раз разрешена работа фудкортов в ТЦ, детских развлекательных центров и аквапарков, аттракционов и конгрессно-выставочная деятельность.

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