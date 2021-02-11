«Час прошел, его все нет»: Ради ночи любви пенсионерка заказала «мальчика по вызову» и лишилась накоплений

Ради ночи любви пенсионерка заказала «мальчика по вызову» и лишилась накоплений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Интерес к любовным похождениям и случайным связям не довел до добра 61-летнюю пенсионерку Вера Аркадьевну (имя героини изменено – прим. Ред.) из Нижегородской области. Получив пенсию, она решилась потратить кровно нажитые на… «мальчика по вызову». И в результате лишилась всех своих накоплений.

- 9 февраля в дежурную часть полиции обратилась 61-летняя жительница Кстовского района, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Она рассказала, что 5 февраля зашла на какой-то сайт и оплатила интимные услуги. Они обошлись ей в 15 тысяч рублей.

Однако прошел час, два, а герой-любовник так и не появлялся. Вскоре пенсионерка осознала, что ни ночи любви, ни денег ей уже не видать. И отправилась в полицию.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказали полицейские. – Проводятся все необходимые мероприятия для установления лиц, причастных к этому преступлению.