Станцию снеготаяния в Нижегородском районе Нижнего Новгорода планируется построить до конца 2021 года. Об этом заявил на заседании комиссии городской думы по экологии заместитель главы Нижнего Новгорода Илья Штокман.- «Нижегородский водоканал» планирует до конца января войти с частной концессионной инициативой по строительству станции снеготаяния, - рассказал Илья Штокман. – Ее планируется возвести рядом с Нижегородской станцией снеготаяния. В настоящее время проект уже прошел государственную экспертизу.По словам чиновника, новое концессионное соглашение планируется заключить уже весной 2021 года. После чего будет выбран подрядчик и начато строительство станции.- К началу следующей зимы станция будет уже готова и сможет принять первые КамАЗы со снегом, - полагает Илья Штокман. – Утилизация снега будет происходить в бытовой канализации. Снег будет плавиться естественным образом в сточных водах, так как их средняя температура составляет 15-18 градусов. После плавления в камере снеготаяния осадки с помощью насосов будут перекачиваться в коллектор, а затем проходить очистку на Нижегородской станции аэрации.Кстати, одной только станцией дело не ограничится. Сейчас город выбирает места для строительства станций снеготаяния на улице Коминтерна в Сормовском районе и на улице Малиновского в Советском районе.