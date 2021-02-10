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Нижегородец выкрал возлюбленную и спрятал в двух шагах от ее дома

Вызволять девушку из плена пришлось сотрудникам СОБРа
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Нижегородец выкрал возлюбленную и держал ее в заложницах. ФОТО: Управление Росгвардии по Нижегородской области.

Нижегородец выкрал возлюбленную и держал ее в заложницах. ФОТО: Управление Росгвардии по Нижегородской области.

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