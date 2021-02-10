Нижегородец выкрал возлюбленную и спрятал в двух шагах от ее дома

Штурмующие двери хрущевки омоновцы, переговоры с забаррикадировавшимся похитителем и забившаяся в уголок жертва – свидетелями всего этого стали жители многоэтажки на улице Героя Смирнова в Нижнем Новгороде. Настоящий блокбастер здесь развернулся прямо среди бела дня 7 февраля.- По версии следствия, 7 февраля мужчина пришел в дом, где жили его возлюбленная, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Вскоре между ними вспыхнула ссора – он принялся избивать девушку, а потом угрозами заставил ее выйти вслед за ним из квартиры.Угрожая избить ее до полусмерти, 36-летний мачо посадил ее в машину. И увез в съемную квартиру на этой же улице – к похищению он подготовился основательно. Неизвестно, сколько бы он продержал ее в заточении, если бы не подоспели собровцы.- Сотрудники Росгвардии освободили 33-летнюю потерпевшую и задержали похитителя, - рассказали следователи. – Сейчас пострадавшая девушка доставлена в больницу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Давать показания он пока отказывается. О мотиве своего поступка также не сообщает. Расследование этого дела продолжается.Стоит отметить, что в последнее время у нижегородских героев-любовников стало входить в привычку воровать девушек. Всего неделю назад мы писали о 23-летнем нижегородце, похитившем свою бывшую девушку, чтобы возобновить с ней отношения.-Утром 11 декабря, встретив девушку возле ее дома, ее знакомый вместе с двумя друзьями последовали за ней и перегородили ей дорогу автомобилем. Молодые люди, угрожая пневматическим газобаллонным пистолетом, посадили ее на заднее сиденье автомобиля», - рассказали в Сормовском районном суде.Правда, далеко они не уехали - уже во Владимире его остановили полицейские. А отношения ему теперь предстоит налаживать не с девушкой, а с сокамерниками -суд приговорил его к пяти годам колонии.