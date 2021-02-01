Нижегородец похитил свою бывшую девушку, чтобы вернуть ее. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

«Увезу тебя я в тундру на оленях утром ранним…», - примерно так рассуждал 23-летний житель Нижнего Новгорода, который похитил свою бывшую девушку и вывез в другой регион. Правда, вместо тундры был город Владимир, а вместо светлого будущего - тюремный срок.

История, больше напоминающая сюжет «Кавказской пленницы», произошла в Нижнем Новгороде в 2018 году. Константин (имена героев изменены – прим.) и Дарья встречались около года, но летом девушка объявила, что между ними все кончено. Эта новость немало ошарашила парня, но он решил не сдаваться просто так, ведь за свое счастье нужно бороться. Сначала Костик пытался вернуть строптивую возлюбленную уговорами, затем дарил цветы и подарки. Так прошло лето, миновала и осень. Однако «бабочек в животе» у Даши как не было, так и нет. Когда аргументы у парня закончились, он решил действовать радикально. То ли фильмов пересмотрел, то ли чувства совсем затмили разум, но Константин решил ее украсть.

В подмогу он взял двух 20-летних приятелей. Утром 11 декабря трое молодых людей, прихватив пару пневматических пистолетов, на машине поджидали Дашу около ее дома по улице Исполкома в Сормовском районе. На работу в тот день она так и не попала.

«Заметив девушку, молодые люди последовали за ней и перегородили ей дорогу автомобилем. Молодые люди, угрожая пневматическим газобаллонным пистолетом и применением насилия, посадили ее на заднее сиденье автомобиля», - рассказали в Сормовском районном суде.

Даша сильно испугалась и не стала сопротивляться. Похитители отобрали у нее паспорт и телефон, однако до этого она все же успела сообщить о произошедшем матери. Именно мама позвонила в полицию и подняла тревогу.

Пока женщина била во все колокола, пытаясь спасти свою дочь, похитители благополучно добрались до Владимира и заточили пленницу в квартире.

«В ночь на 12 декабря девушка была освобождена сотрудниками правоохранительных органов. Каких-либо телесных повреждений она не получила», - уточнили в суде.

Так безответная любовь довела Костика до суда, а заодно и двух его приятелей. На криминальное трио завели уголовное дело по статье «Похищение человека группой лиц с применением насилия или оружия». Расследование длилось больше двух лет, и вот 27 января 2021 года суд вынес приговор.

«Старшему из подсудимых назначено наказание в виде 5 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, его подельникам – по 4,5 года условно», - сообщили в СУ СК России по Нижегородской области. Инициатора похищения был заключен под стражу немедленно в зале суда.