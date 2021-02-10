Жители микрорайона «Цветы» в Нижнем Новгороде обеспокоены массовым сбросом грязного снега в Анкудиновский лесопарк, расположенный напротив жилых домов. За день сюда приезжают десятки камазов, груженых снегом, пишут люди в соцсетях.«Ещё один полигон для грязного снега организовали за подстанцией, там его пипец сколько - ощущение, что его туда со всего города везут. А весной, когда это всё растает, то непременно попадёт в озеро» - беспокоится нижегородец Сергей Сергеев.Местные жители несколько раз пытались сфотографировать машины, но номера на снимках разглядеть невозможно: они замазаны грязью. Попытка поговорить с водителями самосвалов также не возымела эффекта.«Я сунулась разок... Водитель из стран ближнего зарубежья с высоты кабины камаза гаркнул, чтоб я не лезла не в своё дело, и газанул. Женщинам там делать нечего – опасно», – рассказала Ольга Полонская.По этому вопросу нижегородцы неоднократно обращались в местную администрацию, поэтому чиновники о проблеме знают. Первые меры уже приняты.«Все данные были направлены в административно-техническую инспекцию района, которая составляет протоколы об административном правонарушении. На прошлой неделе подрядная организация Приокского района завалила въезд на территорию снегом. В последние дни новых случаев завоза снега зафиксировано не было», - сообщили «КП – Нижний Новгород» в администрации Приокского района.На вопрос, куда в Нижнем Новгороде свозят убранный с дорог снег, в мэрии нам так и не ответили. Сейчас в городе работает одна станция снеготаяния на улице Надежды Сусловой. Недавно стало известно, что до конца 2021 года в областном центре построят еще одну такую станцию – в Нижегородском районе.