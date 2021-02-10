При разработке новой транспортной схемы в Нижнем Новгороде приоритет отдадут электротранспорту. Фото: Евгения ГУСЕВА

При разработке новой транспортной схемы в Нижнем Новгороде приоритет будет отдан электротранспорту. Об этом «Комсомолке» рассказали в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

Сейчас минтранс совместно с институтом «Стройпроект» занимается разработкой цифровой интеллектуальной маршрутной сети с учетом потребности жителей в открытии новых маршрутов, корректировке существующих и изменении расписания.

«Основой для этого будет формирование транспортного каркаса из выделенных линий трамваев и троллейбусов, а также магистральных автобусных маршрутов. В том числе будет проанализирована необходимость возобновления троллейбусных маршрутов, существовавших ранее, а также открытия новых маршрутов электротранспорта», - подчеркнули в министерстве.

В частности, будет рассмотрен вопрос о возвращении троллейбусного маршрута на улицу Родионова, где на прошлой неделе демонтировали контактную сеть.

«По указанному маршруту, даже в случае его перезапуска, требуется замена контактных сетей, поэтому сегодня ее сохранять не актуально. Решение по самому маршруту будет принято после разработки концепции и обсуждения ее с экспертами и общественниками», - отметили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Новую транспортную схему планируется представить общественности в июле 2021 года.