При разработке новой транспортной схемы в Нижнем Новгороде приоритет отдадут электротранспорту.
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При разработке новой транспортной схемы в Нижнем Новгороде приоритет будет отдан электротранспорту. Об этом «Комсомолке» рассказали в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
Сейчас минтранс совместно с институтом «Стройпроект» занимается разработкой цифровой интеллектуальной маршрутной сети с учетом потребности жителей в открытии новых маршрутов, корректировке существующих и изменении расписания.
«Основой для этого будет формирование транспортного каркаса из выделенных линий трамваев и троллейбусов, а также магистральных автобусных маршрутов. В том числе будет проанализирована необходимость возобновления троллейбусных маршрутов, существовавших ранее, а также открытия новых маршрутов электротранспорта», - подчеркнули в министерстве.
В частности, будет рассмотрен вопрос о возвращении троллейбусного маршрута на улицу Родионова, где на прошлой неделе демонтировали контактную сеть.
«По указанному маршруту, даже в случае его перезапуска, требуется замена контактных сетей, поэтому сегодня ее сохранять не актуально. Решение по самому маршруту будет принято после разработки концепции и обсуждения ее с экспертами и общественниками», - отметили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Новую транспортную схему планируется представить общественности в июле 2021 года.