В этом году зима для нижегородцев выдаётся тяжелой, только за последний месяц погода менялась несколько раз. Сначала на смену умеренным морозам в регион пришла оттепель, а снегопады сменились ледяными дождями. Казалось, что всё это сулит раннюю весну, но «зимний сбой» быстро прекратился, а в Нижний Новгород и область вернулись обильные снегопады и аномально холодная погода.Как и всегда МЧС заранее предупредило жителей о грядущем похолодании, но случаев обморожений избежать всё равно не удалось. Так, за прошедшую неделю с 1 по 8 февраля в регионе пострадали от морозов 20 человек, из них одиннадцать оказались госпитализированы.В нижегородские медучреждения по поводу травм, полученных в результате падения на скользкой дороге, обратилось 357 человек, из которых 43 - дети. Всего госпитализировали 17 пациентов. Об этом «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» сообщили в региональном минздраве со ссылкой на ГКУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф».- Травм полученных в результате схода снега не зафиксировано, - подчеркнули в ведомстве.Несмотря на то, что на улице бушуют крепкие морозы, водоемы всё равно остаются невероятно коварны, а выход на лёд для людей более чем опасен. Так, страшная трагедия произошла в Кстовском районе 2 февраля. Там двое мальчиков провалились под лёд. Одного из них, к сожалению, спасти не удалось.БДИ!В такой мороз спасатели рекомендуют:- Утеплить двери и окна, чтобы сохранить тепло в квартирах;- Постараться ограничить время на воздухе (особенно на высоте);- Тщательно позаботится о тёплой одежде и обуви;- При обморожении немедленно обратится за квалифицированной медпомощью;- Детям и престарелым не стоит находиться на улице без сопровождения;- От дальних поездок на машине следует воздержаться.Также специалисты управления Роспотребнадзора по Нижегородской области предупреждают, что следует избегать употребления спиртного и курить на морозе. В такую холодную погоду следует носить максимально свободную одежду и не выходить на мороз без варежек, шапок и шарфов. Как только на прогулке вы почувствуете переохлаждение, стоит сразу уйти в теплое место. К слову, использование крема для кожи и гигиенических помад, поможет избежать шелушения и потрескивания кожи.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!