Трагедия под Нижним Новгородом: Двое маленьких детей провалились под лед

Трагедия под Нижним Новгородом: Двое детей провалились под лед.

Жуткая трагедия произошла сегодня в Кстовском районе Нижегородской области – здесь под лед провалились сразу двое детей. Одного из них, к сожалению, спасти не удалось.

- Сообщение о происшествии на воде поступило в 16:35 2 февраля, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Здесь в районе поселка Большое Мокрое на лед вышли трое ребят. Лед под ними треснул, один мальчик смог выйти на берег самостоятельно. Другого мальчика спас мужчина. К сожалению один ребенок погиб.

По данным ведомства, спасенного ребенка уже забрали родители. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Что касается погибшего ребенка, то его тело уже вытащили из воды силами аварийно-спасательного отряда. С пострадавшими и их родителями сейчас работают психологи.

Как так получилось, что дети оказались на льду, пока неизвестно. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.