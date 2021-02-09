Память легендарного хоккеиста Александра Скворцова увековечат в Нижнем Новгороде. На доме №44 по улице Ульянова (Семашко, 12), где он жил, появится мемориальная табличка. Такое решение одобрили депутаты на заседании Комитета по увековечиванию памяти выдающихся личностей и исторических событий 29 января.С предложением установить памятную доску великому спортсмену выступил нижегородец Владимир Знаменский, который обратился в приемную депутата городской Думы Владимира Амельченко.«Сотни мальчишек, беря пример с Александра Скворцова, надевали коньки, брали в руки клюшку и выходили на лед, играть в хоккей», – написал в своем ходатайстве нижегородец.Депутат в свою очередь выступил с соответствующей инициативой на заседании профильного комитета, и коллеги эту инициативу поддержали.«Так получилось, что я хорошо знал Александра Викентьевича на протяжении 45 лет. И хочу сказать ответственно, что он не только был великим спортсменом, но и человеком с настоящей гражданской позицией и патриотом нашего города», – высказался на заседании депутат Марк Фельдман.Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Александр Скворцов ушел из жизни 4 февраля 2020 года в возрасте 65 лет.«Александр Викентьевич был одним из тех, благодаря кому имя нашего города и нашего клуба стало широко известно хоккейному миру. На протяжении полутора десятков лет он с гордостью представлял честь клуба и страны на крупнейших мировых аренах. «Золотая» тройка Скворцов - Ковин - Варнаков своей неудержимостью на льду завоевала любовь не только горьковских любителей хоккея, но и всего Советского Союза», - вспоминают в хоккейном клубе «Торпедо».После завершения спортивной карьеры Александр Скворцов занимался тренерской деятельностью, а также входил в состав правления ХК «Торпедо».