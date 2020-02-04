2020-02-04T13:42:01+03:00
Общество

«Великие уходят...»: Умер легендарный хоккеист Александр Скворцов

Один из величайших игроков «Торпедо» скончался на 66-м году жизни
Анастасия НАЗАРОВА
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После завершения игровой карьеры Александр Скворцов занялся тренерской деятельностью. Фото: сайт ХК "Торпедо".После завершения игровой карьеры Александр Скворцов занялся тренерской деятельностью. Фото: сайт ХК "Торпедо".
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Нижегородское «Торпедо» сообщило о смерти легендарного хоккеиста, олимпийского чемпиона и трехкратного чемпиона мира Александра Скворцова. Ему было всего 65 лет.

- Александр Викентьевич был одним из тех, благодаря кому имя нашего города и нашего клуба стало широко известно хоккейному миру. На протяжении полутора десятков лет он с гордостью представлял честь клуба и страны на крупнейших мировых аренах. «Золотая» тройка Скворцов - Ковин - Варнаков своей неудержимостью на льду завоевала любовь не только горьковских любителей хоккея, но и всего Советского Союза, - говорится на сайте «Торпедо».

После того, как Скворцов завершил игровую карьеру, он занялся тренерской деятельностью. Работал как в российских, так и зарубежных клубах, передавая опыт воспитанникам «торпедовской» СДЮШОР. Кроме того, спортсмен входил в состав правления нижегородского хоккейного клуба.

На трагическую новость об уходе легендарного хоккеиста 4 февраля 2020 года отреагировали многочисленные болельщики. На сайте «Торпедо» фанаты выразили свои соболезнования.

- Да, это был легендарный человек нашего «Торпедо». Вечная ему память, - написал пользователь gennadij_796.

- Великие уходят… - добавил Nick112.

- Легенда! Соболезнования близким, и вечная память мастеру! – отметил yurizubanov.

- Вечная и добрая вам память, Александр Викентьевич. Это общая и большая утрата, - прокомментировал Вадим.

Также соболезнования семье Александра Скворцова выразил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В адрес его родных направлена телеграмма от имени главы региона. В частности, чиновник отметил, что своей тренерской работой Александр Викентьевич сделал важный вклад в будущее нижегородского хоккея.

- Его уход - невосполнимая утрата для хоккейного мира, нижегородского спорта, всех, кто знал этого удивительного человека, - добавил Никитин.

Вместе с тем депутат Госдумы РФ от Нижегородской области Денис Москвин высказал идею увековечить память легендарного хоккеиста. О чем он написал на своей страничке в «Фейсбуке».

- Считаю абсолютно правильным обратиться к городской думе с предложением увековечить память заслуженного мастера спорта СССР Александра Викентьевича Скворцова. Для горожан он - легенда! Светлая память, - заявил депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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