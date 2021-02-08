Нижегородское "КВН-ополчение" завоевало малый Кубок Москвы. ФОТО: команда КВН "Росы"

Вчера, 7 февраля, нижегородская команда КВН "Росы" завоевала малый Кубок Москвы КВН. Напомним, ребята из ННГУ имени Лобачевского стали чемпионами Премьер-лиги КВН сезона прошлого 2020-ого года. Тогда в игре участвовали 13 топовых команд — знатоки КВН видели их на "Первом канале" в Премьер-лиге и в Высшей лиге.

В этот раз Нижегородский регион представляли сразу две команды: "Росы" и "Холодные города 4к". Обе они участвовали в Кубке Москвы впервые.

Выпуск был поделен на пять блоков. "Холодные города 4к" выступали в "Оригинальном жанре", а "Росы" — в блоке "Приглашены в сезон Высшей лиги 2021". И именно в этом блоке нижегородские "Росы" одержали победу, за что малый Кубок Москвы достался им.

Нижегородский регион представляли сразу две команды: "Росы" и "Холодные города 4к". ФОТО: команда КВН "Росы"

Теперь впереди их ждёт Сочинский фестиваль и подготовка к первой съёмке Вышки.

— Болей за наших и улыбайся, Нижний! — призывают организаторы выступлений команды "Росы".

К слову, в состав звёздного жюри, судившего прошедший конкурс, вошли: Евгений Донских, Сангаджи Тарабаев, Михаил Гуликов и Александр Александрович Масляков. А кроме того, на игре был президент Международного КВН Александр Васильевич Масляков — именно он ранее пригласил нашу команду в Высшую лигу КВН.

Ребята из ННГУ имени Лобачевского стали чемпионами Премьер-лиги КВН сезона 2020 года. ФОТО: команда КВН "Росы"

Организаторы выступлений нашей команды "Росы" поделились парой шуток с Кубка Москвы в образе полюбившейся "Гали":

— Галя...я не выкупаю...сколько лет мы смотрим это молодёжное шоу?

— 60...

— А молодёжь не устала?...

Или:

— Чтобы мы победили, Губернатор объявил программу 800 квадратных метров!

— Именно такая площадь озера, в котором нас утопят, если мы не выиграем…

Отметим, что главной наградой конкурса был большой Кубок Москвы КВН.

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