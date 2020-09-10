Нижегородская команда победила в финале Премьер-лиги КВН

Нижегородская команда стала чемпионом Премьер-лиги КВН. ФОТО: Официальная лига МС КВН "Нижний Новгород"

Отличная новость для всех поклонников КВН – нижегородская команда «Вологодские росы» (ННГУ имени Лобачевского) стали чемпионом Премьер-лиги КВН. Финал состоялся накануне в Москве в ММЦ «Планета КВН». Первым радостью с нижегородцами поделился министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.

- Чемпион автоматически становится участником Высшей лиги с Александром Васильевичем Масляковым в следующем году, - напомнил Сергей Злобин. - Это значит, что к 800-летию города наша нижегородская команда сыграет в главной лиге Международного Союза КВН.

Стоит отметить, что победителя определяло весьма взыскательное жюри, в состав которого вошли Александр Масляков, Митя Хрусталев и телеведущший Валдис Пельш. К слову, последний ранее даже принял участие в выступлении нижегородцев.

Напомним, ранее мы писали, что в финал премьер-лиги выбились сразу две нижегородские команды - «Вологодские росы» и «Сборная холодных КВН городов».

- Ради нас приехал целый автобус с болельщиками из Нижнего Новгорода, - рассказывал тогда «Комсомолке» руководитель движения КВН Нижегородской области Александр Беляев. - Плюс огромное число нижегородцев, которые живут в Москве. Из 24 команд со всей страны у нас была самая большая группа поддержки - больше 120 человек. Нижегородцы нас очень поддержали!

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