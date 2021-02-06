Самолет Москва-Магнитогорск совершил экстренную посадку в Нижнем Новгороде из-за треснувшего лобового стекла. ФОТО: СУ на транспорте СКР

Нынешняя ночь выдалась весьма беспокойной для пассажиров рейса ЕО339, следовавшего по маршруту Москва-Магнитогорск. В соответствии с решением командира, самолет вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту «Стригино» в Нижнем Новгороде.

- Самолет совершил посадку в ночь с 5 на 6 февраля, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе аэропорта «Стригино». – С пассажирами рейса работали представители авиакомпании. В 4:30 пассажиры этого рейса уже вылетели в Магнитогорск другим самолетом. В настоящее время аэропорт «Стригино» работает в штатном режиме.

Сейчас к выяснению причин происшествия уже подключились следователи.

- Самолет авиакомпании «Икар» совершил вынужденную посадку в нижегородском аэропорту по причине образования трещин в лобовом стекле самолета, - рассказали в следственном управлении на транспорте. – На борту самолета находился 61 пассажир, в том числе 58 взрослых и трое детей. Никто из них не пострадал.

Напомним, на этой неделе все нижегородцы с замиранием сердца следили за другим необычным происшествием - самолет Нижний Новгород – Ростов, вылетевший в 6:30 утра 2 февраля, подал сигнал ЧС во время полета. В результате, было принято решение о возвращении в аэропорт вылета.

К счастью, посадка прошла благополучно. Как вскоре выяснилось, причиной происшествия стал отказ правого двигателя. Сейчас по данному факту проводится расследование.