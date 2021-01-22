Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева похвалилась новой наградой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева на днях похвалилась новой наградой – ей вручили премия Bestpeopleawards. Поклонники актрисы пришли в восторг и назвали эту награду по-настоящему заслуженной.

- Я получила номинацию — за вклад в развитие театрального и киноискусства, - отметила актриса.

- Поздравляю, Наталья. Приятно осознавать, что вас ценят. Когда ценят, то понимаешь, что работаешь не зря, что людям твой труд необходим, - поддержала актрису olegovna5715.

- Моя хорошая, прими поздравления ! Ты, правда, достойна такой награды, - alena.ershowa.

Напомним, в последнее время актриса стала по-настоящему активна в социальных сетях. К примеру, ранее мы писали о том, что на своей странице в Инстаграм она высмеяла людей, которые неправильно носят маски. Сделала она это в коротком юмористическом ролике.

Актриса обратила внимание на то, что даже если охранники запрещают входить в магазины без масок, многие люди все равно надевают средства индивидуальной защиты как угодно, но только не правильно. У кого-то остается торчать нос, кто-то, напротив, оставляет свободным рот, а иные и вовсе просто вешают маску на уши.