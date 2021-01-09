Весьма беспокойным выдался сегодняшний день для посетителей ТЦ «Небо» в Нижнем Новгороде – там 9 января сработала пожарная сигнализация. Из-за этого была проведена массовая эвакуация людей. Из здания были выведены 1700 человек, в том числе 209 детей.- Сообщение о сработавшей пожарной сигнализации поступило в 13:26 9 января, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Изначально пожарно-спасательные подразделения реагировали по рангу №3. По прибытию подразделений пожару был дан отбой, так как срабатывание автоматической пожарной сигнализации было ложным. Жертв и пострадавших нет. Все посетители были эвакуированы до прибытия пожарных подразделений.Напомним, эвакуация из торгового центра «Небо» проводится в Нижнем Новгороде не первый раз. В частности, 6 октября 2019 года из здания были эвакуированы 1400 человек. Тогда поводом послужило срабатывание системы «Стрелец-мониторинг», которая реагирует на задымление. Причиной случившегося послужил обрыв кабеля, в результате чего в торговом центре и выкл