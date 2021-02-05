Порядка 340 единиц техники вышли на борьбу со снегопадом в Нижнем Новгороде

Ночью в городе прошёл снегопад, наблюдалась метель, которая продолжается днем 5 февраля. Фото: Городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Снегоуборочная техника вышла на улицы Нижнего Новгорода бороться со снегом – непогода в городе продолжается со вчерашнего вечера. Сейчас в уборке снега задействованы 340 единиц спецтехники и свыше 800 дорожных рабочих. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Дорожные службы города работают в усиленном режиме, к очистке дорог от снега привлечена дополнительная техника.

- До начала снегопада дороги были обработаны противогололедными материалами, - отмечает директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Виталий Ковалёв.

В частности, для предотвращения гололеда на дороги и тротуары было высыпано более 1500 тонн песко-соляной смеси и 22 тонн химического реагента. Сначала обработали проезжие части центральных дорог, мостов и съездов, затем приступили к работам на второстепенных дорогах и внутридворовых территориях.

- Снегоуборочная техника домоуправляющих компаний работает во дворах, - сообщает ведомство.

Только за минувшие сутки из Нижнего Новгорода вывезли 12 809 кубометров снежных масс, из них почти 9 000 кубометров – ночью.

Сейчас специалисты продолжают следить за ситуацией на дорогах и изменениями погоды. В целях обеспечения своевременной уборки снега автовладельцев просят не оставлять автомобили на проезжей части, а также соблюдать скоростной режим.

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