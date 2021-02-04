«Были слышны хлопки, стало нечем дышать»: Двое братьев спасли пенсионеров из горящего дома под Нижним Новгородом

Братья Сулоевы спасли из огня пожилых людей. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Братья Андрей и Евгений Сулоевы из села Светлое Семеновского района прославились на всю округу своим героическим поступком, вытащив людей из горящего дома. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Все произошло в канун Крещения, 18 января: в тот день ранним утром в доме у соседей Сулоевых неожиданно вспыхнул пожар. Там проживали супруги преклонного возраста: 81-летняя женщина и ее 75-летний муж. В момент возгорания пенсионеры крепко спали, не подозревая о случившемся.

Престарелых хозяев дома спасали через окно. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Что в соседском доме творится что-то неладное, первым заметил 35-летний Андрей Сулоев.

«Я увидел, что в окне дома виднеются языки пламени, были слышны хлопки», - вспоминает он.

Андрей сразу крикнул матери, чтобы вызывала пожарных, а сам бросился к горящему дому. Вместе с ним на помощь соседям поспешил и его брат Евгений.

Огонь вспыхнул ранним утром, когда все спали. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Когда мужчины подоспели к дому, они увидели, что хозяева оказались в огненной ловушке: выход попросту отрезало огнем. К тому же пожилая женщина из-за слабого здоровья передвигалась с трудом.

«Она стояла у окна и хотела взять из дома ценные вещи, но я понимал, насколько это опасно и не дал ей этого сделать», - поделился Андрей Сулоев.

К моменту приезда пожарных дом полыхал на площади 240 квадратов. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожар разгорался буквально на глазах, метр за метром поглощая деревянное строение. В небо поднимался столб густого дыма, а сам дом очень быстро наполнялся едким угаром. Когда старикам стало совсем трудно дышать, братья поняли, что действовать надо быстро и решительно и что только от них сейчас зависит жизнь двух пожилых людей.

«С помощью лестницы через окно мы спасли женщину и занесли к себе домой. После этого также вызволили ее мужа», - рассказывает спаситель.

Андрей и Евгений Сулоевы. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

К счастью, супруги не пострадали. Прибывшие медики осмотрели пенсионеров и заключили, что госпитализация им не требуется.

Вскоре к месту происшествия прибыли пожарные: к тому моменту дом с надворными постройками полыхал на площади 240 квадратных метров. Предположительной причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

Поступок братьев высоко оценили не только спасенные пенсионеры и жители села, но и профессиональные спасатели.

«В настоящее время в ГУ МЧС России по Нижегородской области решается вопрос о поощрении мужчин за смелые и решительные действия, проявленные при спасении людей», - сообщили в ведомстве.

Напомним, в начале января настоящий геройский поступок совершил еще один житель Нижегородской области. 37-летний электрик Иван Жирков в селе Болтино Вадского района спас из ледяной воды тонущего ребенка и провел реанимационные мероприятия, благодаря чему мальчик остался жив.