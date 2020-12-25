Утро 25 декабря в аэропорту Нижнего Новгорода выдалось неспокойным: там совершил экстренную посадку грузовой борт, следовавший из Лейпцига в Москву.Ту-204 приземлился в нижегородском Стригино в 10:43. Перед этим самолет долго кружил над аэропортом Шереметьево, и только после этого было принято решение отправить борт на запасной аэродром, ближайший из которых оказался в Нижнем Новгороде.«К его посадке были готовы все экстренные службы, но задействовать их не пришлось. Никто из членов команды при посадке не пострадал», - сообщили «КП – Нижний Новгород» в пресс-службе регионального Управления ГУ МЧС России.По данным Приволжского Следственного управления на транспорте СК России, причиной экстренной посадки авиалайнера стала техническая неисправность.«У грузового борта произошел отказ автопилота, в связи с чем судно было переориентировано на запасной аэродром», - уточнили в ведомстве.Сейчас уточняются подробности произошедшего. По факту инцидента проводится проверка.Аварийная посадка самолета никак не повлияла на работу нижегородского аэропорта: все рейсы совершались в штатном режиме, сбоев не было.Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе воздушной гавани, к настоящему времени совершивший экстренное приземление грузовой борт Ту-204 благополучно покинул нижегородский аэропорт.