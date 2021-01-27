Пожар, который не заметили: Почему торговцы Канавинского рынка не жалуются на понесенный ущерб

Почему торговцы Канавинского рынка не жалуются на понесенный ущерб Фото: Дарья ЯЗЕВА

В минувшие выходные крупный пожар на Канавинском рынке был одной из главных новостей в Нижнем Новгороде. Шутка ли выгорели торговые ряды на площади 300 квадратных метров. Обугленные манекены, почерневшие палатки, выжженная земля – кадры с пепелища облетели все социальные сети. Однако всего через пару дней торговцы будто бы начисто забыли о произошедшем пожаре.

Стойкий запах гари чувствуется еще на подходе к Канавинскому рынку. Однако ни выжженной земли, ни обгорелых палаток тут и близко не видно.

- Да, это все там было, - неопределенно махнув в сторону центральной части, показывают торговцы. – Вот там да, много обгорело.

«Комсомолка» прошлась по рядам и попыталась отыскать пострадавших. Фото: Дарья ЯЗЕВА

Правда, чем ближе к центру, тем меньше желающих говорить о пожаре. Кто-то что-то слышал, но не знает где. В конечном итоге последствия пожара становятся видны невооруженным глазом – вот и следы гари на земле, и кусочки обгоревшего мусора. Правда, никаких палаток уже нет и в помине. Один только голый пустырь среди огромной массы торговых палаток.

- Вот у него сгорела палатка, - после недолгих препирательств указывает на соседа одна из работниц рынка. – Не знаю уж какой ущерб, но одна точка у него полностью выгорела.

- Не было никакого пожара, - тут же принимается отрицать «пострадавший». – Так, кучка мусора сгорела – просто урна вспыхнула. Но мы сразу же потушили. Да и вообще, что вы тут ходите? Сказано же вам, ничего не случилось!

Чудеса да и только. Ни пострадавших, ни свидетелей. Кто-то что-то слышал да и то не знает что. В показаниях путаются практически все.

- Пострадавшие были здесь только в воскресенье, - говорят одни.

- Да нет, утром в понедельник, - перебивают их другие.

- Какие пострадавшие? Никто не пострадал! И пожара не было, - спорят третьи.

Примерно такая же неопределенность царит и в более высоких кругах. Пока ни о каком возмещении ущерба и даже его подсчете речь не идет.

- О размере ущерба вы можете получить информацию у собственника, - сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

- Никаких комментариев не будет. Мы не обсуждаем пожар, тем более с журналистами, - отрезали в администрации рынка.

Между тем, еще летом 2020 года в Нижнем Новгороде заговорили о реконструкции Канавинского рынка. Планировалось, что он преобразится к 800-летию Нижнего Новгорода.

Всего через пару дней торговцы будто бы начисто забыли о произошедшем пожаре. Фото: Дарья ЯЗЕВА

- Рынок «застрял в 90-х», - отметил во время своего визита губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Но на данный момент собственник прошел все согласования по проекту реконструкции территории рынка, осталось выдать разрешение на строительство.

По словам главы региона, все разрешения планируется выдать с таким расчетом, чтобы основной объем работ собственник успел выполнить к юбилею Нижнего Новгорода. Пока никаких особых изменений на территории рынка незаметно. Повлияет ли произошедший пожар на ход реконструкции, тоже пока неизвестно.