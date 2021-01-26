Трамвай с пассажирами загорелся в Нижнем Новгороде. Фото: принтскрин видео.

В Нижнем Новгороде произошло очередное ЧП с трамваем. Вчера днем в Московском районе прямо на ходу загорелся трамвай с пассажирами. Об этом сообщают очевидцы в сообществе «Типичный Нижний Новгород» «Вконтакте».

«Все произошло на улице Черняховского около дома №4. Люди быстро эвакуировались, возгорание затушили», - рассказали свидетели происшествия. К счастью, никто не пострадал.

Известно, что трамвай двигался по маршруту №7. Между остановками Ярошенко и Черняховского люди почувствовали запах гари, и трамвай остановился. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что огонь вырывается прямо из-под колес.

Отметим, что это уже второй инцидент с трамваями за неделю. Так, 20 января в районе станции метро «Буревестник» трамвай сошел с рельсов и врезался в столб. Сама машина получила значительные повреждения, но никто из пассажиров не пострадал. Это можно назвать чудом, потому что авария произошла в утренний час пик.

Напомним, в прошлом году в Нижний Новгород поступили десять трамваев из Москвы В столице они уже отъездили 10 лет при эксплуатационном сроке 16 лет. Однако ни один из этих трамваев не обслуживает маршрут, на котором случилось ЧП.