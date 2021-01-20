В Нижнем Новгороде в час пик трамвай сошел с рельсов и врезался в столб

Трамвай получил серьезные повреждения. Фото: Светлана Ермакова

С серьезного происшествия началось сегодняшнее утро в Сормовском районе Нижнего Новгорода: там трамвай сошел с рельсов и врезался в столб. Происшествие случилось около 9 утра прямо напротив машиностроительного завода, сообщают очевидцы.

«Двухвагонный трамвай врезался в столб в районе станции метро Буревестник. На месте работают сотрудники МЧС, на дороге образовалась большая пробка», - сообщают очевидцы с места событий.

Как рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области, сообщение об этом происшествии поступило по каналу 112 в 08:59.

«Подразделения выезжали на место. Погибших и пострадавших нет», - уточнили в ведомстве.

Только чудом никто не пострадал. Фото: паблик "Типичное Сормово"

В пресс-службе регионального Управления ГИБДД заявили, что авария произошла из-за технической неисправности трамвая. Остальные обстоятельства уточняются.

«На место выехал дознаватель. На данный момент информации о пострадавших нет», - прокомментировали в Госавтоинспекции.

В соцсети уже появились первые кадры с места аварии – фотографии больше напоминают эпизоды из фильма-катастрофы. Средняя дверь у одного из вагонов трамвая оказалась просто выдрана, и на ее месте зияет дыра. По всей вероятности, трамвай шел на приличной скорости.

Из-за произошедшего инцидента на дороге в сторону станции метро Буревестник собралась пробка длиной в 7 километров. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

«Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.