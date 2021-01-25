Испытано на себе: «Комсомолка» сделала прививку от коронавируса и теперь ведет дневник температуры

«Комсомолка» сделала прививку от коронавируса и теперь ведет дневник температуры. ФОТО: Ксения Самсонова

Вот уже неделю в Нижегородской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Теперь сделать прививку себе могут не только врачи, учителя и волонтеры, но и все желающие. Среди них оказалась и наш внештатный корреспондент Анна Коклюева.

"Не верю, что вакцина с чипом"

Честно говоря, к вакцинам отношусь прекрасно. Каждый год делаю себе прививку от гриппа, в конце прошлого года привилась ещё и от пневмококка. И во все эти слухи, что российская вакцина от коронавируса не проверена и чипирована, не верю.

Мне надоело бояться коронавируса, надоело бояться выходить на улицу гулять с маленькой дочкой. Кроме того, у меня астма, поэтому я с самого начала знала, что прививаться буду при первой возможности.

О том, что в Нижегородской области началась вакцинация, я узнала утром, во время завтрака. И сразу же подала заявку на сайте минздрава, была в числе первых трёх тысяч желающих.

Вскоре мне позвонили и сказали, что вакцина есть в поликлинике №4 Канавинского района (я живу на Автозаводе), готова ли подъехать к 8:30? Конечно, да!

- Возьмите с собой полис и СНИЛС, - предупредили меня по телефону.

Я приехала минут за 10 до назначенного времени. Как только вошла в поликлинику, сразу увидела объявление, в какой кабинет идти тем, кто пришёл на вакцинацию. Народу было немного, очередь в гардероб человека 2-3.

Я сдала одежду и сразу направилась в кабинет «из объявления». Перед ним никого. Постучалась.

- Войдите, - разрешил женский голос из кабинета.

Теперь сделать прививку себе могут не только врачи, учителя и волонтеры, но и все желающие. ФОТО: Ксения Самсонова

Меня встретили врач и медсестра, дали три листа – памятку пациента о проведении вакцинации, анкету о состоянии здоровья и согласие на вакцинацию. В памятке - вся информация об этапах вакцинации, побочных эффектах, рекомендации. Врач меня осмотрела, послушала, измерила давление и сатурацию.

— Волнуетесь, да? — улыбнулась она мне. – Пульс почти 100, зашкаливает.

— Всегда волнуюсь в кабинете врача, — призналась я. – И прививку от коронавируса делаю впервые.

Но все остальные показатели в норме. И медсестра, которая до этого оформляла меня в качестве пациента, проводила в следующий кабинет. Вот там была очередь – три человека, так что пришлось подождать минут 10-15. У меня вообще сложилось ощущение, что их начали запускать только, когда я подошла.

- Не забудьте подойти через полчаса проверить температуру, - сказала мне медсестра и оставила ждать.

"Ждем всех пятерых!"

В кабинете первым делом я обратила внимание на холодильник, в котором стояло несколько упаковок с вакциной. Медсестра прямо при мне распаковала одноразовый шприц и спиртовую салфетку.

— А почему меня ждали, чтобы начать делать прививки? — спросила я, пока она проводила подготовку.

— Одна ампула рассчитана на пять человек, поэтому мы пациентов приглашаем так, чтобы сразу одну ампулу использовать и никому ждать долго не пришлось, — объяснила медсестра. – Так что мы начинаем делать прививки, когда все пятеро соберутся. Или хотя бы четверо, а один на оформлении.

Укол сделали быстро, больно не было. После этого медсестра отдала мне паспорт вакцинированного с записью о первой прививке, и сразу же записала на следующий укол, ровно через три недели в это же время.

Через полчаса, как и велел врач, я зашла в первый кабинет измерить температуру.

По ощущениям ничего не поменялось, чувствовала себя хорошо. Температура тоже оказалась в норме. Врач велела вести дневник температуры минимум три дня и отправила домой.

- Хорошо у вас, - напоследок решила я похвалить поликлинику, - На вакцинацию очередей вообще нет. А то я начиталась уже в интернете. Или просто мало народу прививается?

- По 80 человек каждый день принимаем, - засмеялась доктор. – Просто после ремонта процессы хорошо организованы.

Я добралась до дома, поработала, сходила погулять с ребенком. Пришла и уснула на час. К пяти часам поднялась небольшая температура, 37.2. Ещё через пару часов появилась небольшая боль на месте укола. Но для меня это стандартная реакция на любые прививки, так что я не удивилась.

А вот к десяти вечера накатила сонливость и сильная слабость. Температура поднялась до 37,8 и я решила, что надо поспать.

К утру температура снизилась до 37. А вот слабость осталась. Ещё и разболелась голова, но помогла таблетка. Чувствовать себя человеком начала примерно к 16:00. Появилась бодрость, уменьшилась боль в плече.

На третий день температура так и осталась на уровне 37. Но чувствовала я себя прекрасно. Никаких побочных эффектов, кроме описанных в памятке, не было.

А к вечеру я радостно написала мужу: «36,7, ура!».

Долго ждать в очереди не пришлось. ФОТО: Ксения Самсонова

О том, подействовала вакцина или нет, выработались ли у меня антитела, говорить пока рано. Но теперь я уверена, что процесс вакцинации в регионе налажен. Так что, надеюсь, совсем скоро мы расправимся с коронавирусом и сможем вернуться к привычной жизни.

Как записаться на прививку?

Оставить заявку на вакцинацию можно на сайте минздрава региона, в разделе «Запись на вакцинацию от COVID-19», по номеру 112, в поликлинике по месту жительства или через сервис госуслуг.

Где можно вакцинироваться в Нижнем Новгороде?

1. ГБУЗ НО «Городская больница №28» Московского района;

2. ГБУЗ НО «Городская больница №33» Ленинского района;

3. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №10»;

4. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №12» Сормовского района;

5. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №38»;

6. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №40» Автозаводского района;

7. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №7»;

8. ГБУЗ НО «Городская поликлиника №21 Нижегородского района»;

9. ГБУЗ НО «Городская поликлиника №4 Канавинского района»;

10. ГБУЗ НО «Городская поликлиника №51 Канавинского района»;

11. ГБУЗ НО «Городская поликлиника №7 Нижегородского района»;

12. ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 34 Советского района

Анна КОКЛЮЕВА