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Стала известна причина таинственного свечения над Нижним Новгородом

Рассказываем, откуда взялись странные всполохи над Сормовским районом
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Стала известна причина таинственного свечения над Нижним Новгородом. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Стала известна причина таинственного свечения над Нижним Новгородом. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

В минувшие выходные все нижегородцы обсуждали таинственное свечение над Нижним Новгородом – озаряющие все небо всполохи всерьез напугали горожан. Одни опасались техногенных причин, другие – в шутку поговаривали о высадке инопланетян. Однако внятного объяснения случившемуся тогда не нашли. И вот сегодня, наконец, ситуация прояснилась.

- Раскрыта тайна странного свечения над Сормовом, - опубликовали впечатляющее видео нижегородцы в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». - Просто провод коротнуло.

Причиной свечения стало короткое замыкание. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Причиной свечения стало короткое замыкание. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Напомним, это уже не первый подобный случай в Нижнем Новгороде. Ранее нижегородцев напугало загадочное свечение в нижней части города, которое жители наблюдали в течение нескольких месяцев. Прав, тогда объяснение тоже оказалось более чем прозаическим – это оказалось освещение агрофирмы, выращивающей огурцы. Спустя некоторое время подобное свечение было замечено и над Кстовом.

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