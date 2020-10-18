Око Саурона: Необычное свечение в небе над Нижним Новгородом напугало местных жителей

Необычное свечение в небе над Нижним Новгородом напугало местных жителей. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

Вот уже несколько ночей подряд жители Нижнего Новгорода наблюдают необычное свечение в небе – огненное зарево высвечивает огромный круг в облаках. Особенно хорошо его видно в Сормовском и Автозаводском районах. Нижегородцы уже окрестили его оком Саурона.

- Странное зарево наблюдают нижегородцы в районе Сормова, - поделились нижегородцы в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

Странное явление жители Сормова наблюдают уже несколько ночей подряд. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Первое, что пришло на ум нижегородцам – это, разумеется, пожар. Тем более, что на днях в Сормовском районе действительно горел склад. Вот только одна беда – не в том месте и не в то время.

- В указанное время в этом районе никаких пожаров не было, - заверили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Позже некоторые жители предположили, что причиной странного свечения стали теплицы в совхозе «Горьковский». Дескать, теплицы освещаются и отапливаются, создавая пар. Именно эти пары нижегородцы и наблюдали в небе. Впрочем, уфологи, в свою очередь, тоже намерены провести проверку в связи с этим инцидентом.

По одной из версий, виной всему теплицы. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

- На первый взгляд, в этих снимках ничего необычного я не вижу, - признался «Комсомолке» уфолог Константин Уточкин. – Это очень похоже на пожар или на что-то подобное. Однако мы все равно проверим все версии.