«Все небо растворялось!»: Жителей Нижнего Новгорода напугало таинственное свечение

Жителей Нижнего Новгорода напугало таинственное свечение. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

Минувшая ночь выдалась на редкость беспокойной для жителей Сормовского района Нижнего Новгорода - и все из-за загадочного свечения. Всю ночь небо растворялось в странных всполохах. Перепуганные нижегородцы поделились шокирующими снимками и видео в социальных сетях.

- Какая-то небесная дискотека вчера наблюдалась над Сормовом, - поделились они в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». - Что бы это могло быть?

Пока у нижегородцев нет даже версий того, что бы это могло быть. Стоит отметить, что в последнее время загадочные явления в Нижегородской области вообще перестали быть редкостью. Совсем недавно мы писали о том, что над Кстовом тоже наблюдали необычное свечение. Тогда жители окрестили этот загадочный луч света «Оком Саурона».

Ранее все нижегородцы были перепуганы странным свечением над самим Нижним Новгородом. Его местные жители могли наблюдать сразу из нескольких районов города на протяжении нескольких месяцев. Правда, тогда было озвучено более чем прозаическое объяснение – это было освещение агрофирмы, выращивающей огурцы.

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