Наталья Бочкарева высмеяла людей, которые неправильно носят маски

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева продолжает пробовать себя в коротких видеороликах, которые она выкладывает в социальных сетях. На этот раз темой для съемок стала очень актуальная проблема – ношение масок в общественных местах. Актриса обратила внимание на то, что даже если охранники запрещают входить в магазины без масок, многие люди все равно надевают средства индивидуальной защиты как угодно, но только не правильно. У кого-то остается торчать нос, кто-то, напротив, оставляет свободным рот, а иные и вовсе просто вешают маску на уши.

- Знакомо? Если да, то как именно вы носите маску? Если же нет, то просто улыбнитесь! Прекрасных выходных, - пожелала подписчикам Наталья Бочкарева.

- Очень знакомо. Я работаю продавцом в супермаркете. Нужно миллионы раз напомнить о том,что без маски заходить нельзя. А люди не понимают, - прокомментировала _olga.aquarius_.

- Я ее вообще не ношу! И вам не советую, - заявил maksim_lozovoy.

- Мы уже выходим с карантина, надеюсь, вы тоже в скором будущем, - пожелал jalolibragimov.

Между тем, еще несколько месяцев назад Наталья Бочкарева подала подписчикам отнюдь не положительный пример – актрису задержали с пакетиком кокаина, в отношении нее было возбуждено уголовное дело. Бочкаревой «светило» до трех лет лишения свободы. Но обошлось малой кровью – актриса отделалась штрафом в размере 30 тысяч рублей.

natalia_bochkareva_official Как вы носите маску?

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