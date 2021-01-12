Серьезная авария произошла сегодня, 12 января, в Нижнем Новгороде. Примерно в 17:50 на Комсомольском шоссе в Канавинском районе столкнулись восемь легковушек и грузовой автомобиль. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.По предварительной информации, в ДТП погибших и пострадавших нет.Точную причину ДТП и обстоятельства произошедшего определит следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, которые работают на месте происшествия.В социальной сети «Вконтакте» в паблике «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» очевидцы сообщают, что люди стоят в пробке уже больше часа.- Авария, пишут 8 машин на мосту, - делится Андрей Злобин.Напомним, в новогодние праздники в Дзержинске произошло ДТП с машиной скорой помощи. В результате происшествия пострадали две женщины-фельдшера. Одну сразу же госпитализировали в больницу, а вторая пострадавшая самостоятельно обратилась за помощью к врачам.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!