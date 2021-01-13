Аниматорами с Большой Покровской, которые вымогают с прохожих деньги за совместное фото, заинтересовалась полиция. На одного такого «ангела» уже составили два административных протокола.Как «КП – Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, в поле зрения стражей порядка попала 18-летняя барышня в костюме ангела, навязывающая свои услуги прохожим в районе дома №15 по улице Большой Покровской.«Девушка осуществляла предпринимательскую деятельность в виде предоставления услуг фотографии за денежные средства, без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или образования юридического лица», - прокомментировали в Управлении МВД.Напомним, в минувшие новогодние праздники нижегородцы массово жаловались на наглых аниматоров, которые в костюмах ангелов и мультяшных коней шатаются по Покровке и пристают к прохожим, напрашиваясь на совместное фото. После чего требуют ни много ни мало 900 рублей за одну фотографию. Если нет налички – предлагают скинуть на карту. В общем, все это не очень вписывалось в досуг нижегородцев, которые приехали посмотреть красивую новогоднюю Покровку.Многие удивлялись: мол, почему бездействует полиция, ведь по улице регулярно ходят патрули и видят всю эту картину. И вот наконец-то правоохранители заинтересовались ангелами и конями.В отношении девушки, о которой мы рассказывали выше, составили два протокола об административных нарушениях. За этой ей грозит штраф от 500 до 2000 рублей. Нетрудно догадаться, что вряд ли эти меры «выгонят» аниматоров с Покровки, ведь их дневной заработок составляет 2000-2500 рублей.«Материалы направлены в администрацию Нижнего Новгорода для привлечения к ответственности за торговлю в неотведенных местах в пределах компетенции», - сообщили также в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.