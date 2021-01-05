Нижегородцы снова жалуются на аниматоров на Покровке, вымогающих деньги с доверчивых горожан и гостей города: наглецы вновь активизировались в эти новогодние праздники. Однако если раньше на Большой Покровской ходили люди в костюмах мультяшных лошадей, то теперь на заработки вышли «ангелы» с красивыми объемными крыльями: в антураже по-новогоднему украшенной улицы выглядят они весьма эффектно. Схема «развода» стара, как мир: аниматоры навязываются отдыхающим на Покровке прохожим, предлагают с ними сфотографироваться. А после того, как снимки сделаны, начинают требовать деньги за «фотосессию»: ни много ни мало – 900 рублей. «Ангелы» так нахально себя ведут, что многие не выдерживают и отдают свои кровные.«Подруга отдала почти «штуку» за несколько таких фото. Говорит, они пристали к ребенку, сами предложили пофотографироваться, а потом так насели по поводу оплаты, что она не смогла уйти, так и заплатила», - рассказала нижегородка Елена Милонова.И таких историй – масса. При этом огромное количество людей ни за что не признается, что отдали такие деньги за сомнительную навязанную услугу. Однако, как показывает практика, если не заплатить наглым аниматорам, - вам ничего за это не будет.«Мы сделали кучку фоток! Когда нам стали говорить, что мы им деньги должны за эти фото, я предложила им пообщаться через посредников в полицейской форме. Они тут же от нас отстали», - рассказала о своем опыте Екатерина Гусева.Сейчас эта тема активно обсуждается в нижегородских интернет-сообществах. Многие пользователи считают, что люди, отдающие деньги таким аниматорам, сами виноваты.«Каждый год тема с попрошайками-аниматорами возникает, и каждый год есть обманутые. Ну нельзя так! Им ведь даже дело не соберут за их действия, люди добровольно ведь деньги отдают и по версии законодательства, сами виноваты», - считает Мария Сорокина.При этом «кони» и «ангелы» не боятся полиции: деньги, конечно, по их просьбе людям возвращают, но с улицы не исчезают. Нижегородцы уже так напуганы слухами о наглых аниматорах, что шарахаются от любых персонажей в костюмах: так, на днях корреспондент «КП – Нижний Новгород» стал свидетелем того, как люди обходили «за километр» аниматоров, работающих в рамках фестиваля «Горьковская елка». Хотя те не приставали к прохожим, не требовали с ними фотографироваться, не просили денег…«Зарплата от 2500 рублей в день»Судя по всему, этот бизнес с аниматорами-вымогателями приносит владельцам немалый доход. Только представьте, сколько человек за день заплатит почти по тысяче рублей на главной улице в туристическом центре города-миллионника! «КП – Нижний Новгород» разыскала на популярном сайте объявления об этих вакансиях. Таких объявлений нашлось как минимум два, но они практически копируют друг друга.«Если вы любите общаться с людьми и умеете дарить им приятные впечатления, то вы попали по адресу!», - говорится в тексте.Согласно информации, в обязанности аниматоров-ростовых кукол входят «оказание фотоуслуг гостям города» и «активные продажи», при этом «актерские навыки и опыт прямых продаж будут преимуществом». Работодатель обещает обучение «за счет компании», личного наставника, оплачиваемую однодневную стажировку, график в две смены и заработную плату от 2000-2500 рублей за смену.«Уровень дохода зависит от вашей выручки за смену! Возможности заработка не ограничены!», - обещают в объявлении.Что касается вопросов оформления, то работодатель предпочел об этом умолчать, но не преминул отметить, что работа аниматороом на Покровке – это «хороший шанс для заработка на новогодние праздники».МВД: «Уточняйте стоимость заранее»В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области напоминают нижегородцам и гостям города о необходимости быть бдительными во время прогулок в центре Нижнего Новгорода.«Если вы желаете воспользоваться поступающими предложениями, то обязательно уточняйте стоимость предлагаемых услуг или товаров. В случае, если вы стали свидетелем или очевидцем происшествия, или же считаете, что в отношении вас совершено противоправное деяние, то незамедлительно сообщите об этом в органы внутренних дел», - посоветовали в полиции.