На днях свой День рождения отметил известный телеведущий и шоумен Андрей Малахов. Свое поздравление имениннику подготовила и светская львица Екатерина Одинцова. С телеведущим ее связывает давняя дружба. Когда-то именно он помог ей попасть на Первый канал. И своей дружбой с ним нижегородка дорожит до сих пор. На своей странице в Инстаграм она разместила трогательное поздравление, собрав целую коллекцию снимков с Андреем Малаховым.- С Днём Рождения, дорогой Андрей, - поздравила она телеведущего. - Наше случайное знакомство изменило мою судьбу и стало тем самым счастливым случаем, который, как по волшебству, преображает всю жизнь! Я очень благодарна тебе за твою мудрость, доброту порядочность, оптимизм и пример того, как трудолюбие и профессионализм приводят к процветанию и успеху.Многие подписчики телеведущей поддержали ее поздравления и тоже признались в любви к телеведущему. А некоторые даже отметили, какой красивой парой они бы были.- Мне кажется, вы бы были красивой парой, - заявила krushkatenka.- Он поистине самый лучший ведущий у нас на телевидении, - отметила_ma_usi_Напомним, ранее Екатерина Одинцова в интервью «Комсомолке» в Нижнем Новгороде» рассказала историю своего знакомства с Андрее Малаховым.- Я случайно попала к Андрею Малахову, с которым познакомились в спортивном клубе, - вспоминала телеведущая. - Разговорились и выяснили, что у нас с ним один руководитель дипломной работы. Тогда Андрей решил, что нужно взять меня на стажировку. Через три месяца меня приняли в штат, а еще через три месяца повысили. Я проработала шеф-редактором дирекции спецпроектов вплоть до перехода на канал «Домашний», где вела свои передачи.