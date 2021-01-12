Неожиданное продолжение получила история с нижегородцем, освобожденным из рабства в Смоленской области. Сегодня стало известно, что мужчину на днях ранили неизвестные. Напомним, ранее мы писали, что 46-летний Юрий Полдавец попал в рабство летом 2020 года. Хозяин сам приехал за ним в Нижний Новгород и отвез на старый завод под Смоленском. Там он должен был работать сторожем. Вот только оплачивать его труд никто не собирался.- Владимир не платил мне деньги, только привозил еду. Я уже думал оттуда уехать, но он меня никуда не пускал, - вспоминает Юрий Полдавец. - Он угрожал, что вспорет мне живот, если я оттуда уеду и оставлю имущество без присмотра.К счастью, выбраться из плена Юрию помогли волонтеры движения «Альтернатива». Они сами съездили на старый завод и вывезли его оттуда. Правда, на этом дело и кончилось.- Писать заявление на своего обидчика Юрий не стал, испугавшись мести с его стороны, - вспоминают волонтеры. – Тем более что тот прекрасно знал его домашний адрес и где сейчас живет его семья.Вскоре бывший хозяин его действительно нашел и даже пообещал выплатить часть зарплаты, чтобы замять это дело. Казалось бы, дело должно закончиться хорошо. Но на днях Юрий был ранен.- Пока непонятно, что это было, - рассказал «Комсомолке» в Нижнем Новгороде» волонтер движения «Альтернатива» Алексей Никитин. – Возможно, обычная пьяная драка. Сейчас Юрий в полиции, дает объяснения. К счастью, рана у него несерьезная.Первый, кто приходит на ум в связи с этой историей, это бывший хозяин Юрия. Однако сами волонтеры сильно сомневаются, что бы он решился на такое.- Мы ещё не знаем подробности этого инцидента, от бывшего хозяина это кто-то приехал или банальная бытовуха, - признается Алексей. - По крайней мере мне, исходя из опыта, очень трудно себе представить, чтобы его бывший хозяин решился так подставляться.