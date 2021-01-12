В канун Рождества в Лысковском районе Нижегородской области произошел страшный пожар – глубокой ночью загорелось общежитие на улице Комсомольской. В результате пожара заживо сгорели два человека. Еще четыре человека пострадали. И вот сегодня стали известны подробности этой трагедии.- Сообщение о пожаре поступило около четырех часов ночи 6 января, - сообщили тогда спасатели. – Вскоре пожару был присвоен второй ранг опасности. Полностью потушить огонь удалось только к восьми утра. На тот момент в здании выгорело 300 квадратных метров, обрушилась кровля. после пожара на пепелище были обнаружены тела двух человек.Как вскоре выяснилось, причиной пожара стал поджог. Сейчас подозреваемый в этом преступлении уже задержан.- Мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом», - сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.