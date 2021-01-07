Свидетелями необычного явления вечером 7 января стали жители города Кстово в Нижегородской области. Странный луч света, уходящий в небо, не на шутку перепугал нижегородцев.- Жителей Кстова напугал странный луч света от заводского факела, уходящий в небо, - поделились нижегородцы на канале «Нижний № 1».Местные жители уже окрестили этот луч «Оком Саурона». Впрочем, Саурон в Нижегородскую область явно зачастил. Ранее все нижегородцы были перепуганы странным свечением над самим Нижним Новгородом. Его местные жители могли наблюдать сразу из нескольких районов города на протяжении нескольких месяцев.Правда, тогда было озвучено более чем прозаическое объяснение – это было освещение агрофирмы, выращивающей огурцы. По всей вероятности, на этот раз кстовские аграрии обзавидовались успехам коллег и тоже решили взяться за новые технологии. Интересно, это кстовские томаты так светят?«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.