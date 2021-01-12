Массовые ограничения остановки и стоянки транспортных средств будут введены повсеместно в Нижнем Новгороде с конца января 2021 года. Ранее мы писали о том, что с 21 по 26 января знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» появятся на десятках улиц Нижнего Новгорода, основная часть из которых находится в центре города. И вот стало известно, что запрет на парковку будет введен еще на 33 участках – в центре Нижнего Новгорода и недалеко от железнодорожного вокзала. Такое решение принято департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода, сообщает городской Центр организации дорожного движения.Рассказываем, где и с какого числа нельзя будет парковать машину в Нижнем Новгороде.С 28 января:ул. Грузинская от ул. Большая Покровская до ул. Алексеевская;ул. Грузинская от дома №22а до пересечения с ул. Алексеевская;ул. Грузинская до дома №33 до дома №41;ул. Грузинская от дома №15 до пересечения с ул. Ошарская;ул. Горького от дома №70 до пересечения с ул. Ильинская;ул. Гоголя в районе домов №№6 и 8;ул. Гоголя от дома №14 до дома №16;ул. Гоголя от дома №20 до пересечения с ул. Нижегородская;Георгиевский съезд в районе памятника В.П. Чкалову;Ул. Арзамасская от дома №2 до дома №6;С 29 января:ул. Воровского около домов №11 и №13;ул. Воровского от ул. Большая Покровская до ул. Костина;ул. Володарского около дома №33;ул. Большая Печерская от дома №65 до пл. Сенная;ул. Академика Блохиной около здания «Нижполиграфа» до пересечения с ул. Варварская.С 30 января:ул. Чкалова от дома №3 до пересечения с улицей Прокофьева;ул. Чкалова в районе домов №9,11;ул. Чкалова от дома №25 до дома №29;ул. Пискунова от дома №7 до пересечения с улицей Алексеевской;ул. Пискунова от Алексеевской до пересечения с Варварской;ул. Пискунова от Варварской до пересечения с ул. Ульянова;ул. Пискунова от ул. Ульянова до пересечения с ул. Варварской;ул. Пискунова от дома №14 до пересечения с ул. Минина;ул. Ошарская от дома № 48 до пересечения с ул. Грузинская;ул. Ошарская от дома №164 до пересечения с ул. Максима Горького;ул. Нестерова возле дома №41;ул. Нестерова от дома №34 до пересечения с ул. Ульянова;ул. Нестерова от дома №7 до пересечения с ул. Большая Печерская;ул. Нестерова от ул. Большая Печерская до пересечения с Верхневолжской набережной;ул. Горького от дома № 149, 184 до пересечения с ул. Ижорская;ул. Горького от дома №153 до пересечения с ул. Провиантская;ул. Горького возле дома №165;ул. Горького от дома № 118, 232 до пересечения с ул. Трудовая.