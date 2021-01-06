В Нижнем Новгороде с конца января 2021 года запретят остановку и парковку сразу на двух десятках улиц. Здесь будут установлены знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Об этом сообщается на сайте городского Центра организации дорожного движения.С 21 января ограничение остановки и стоянки будет введено сразу на нескольких участков на улице Ульянова: от дома № 13 до улицы Пискунова; от дома № 39 до улицы Нестерова; от улицы Нестерова до улицы Семашко; от улицы Семашко до улицы Провиантской.На улице Семашко запретят остановку от улицы Верхневолжской до улицы Минина; от дома № 40 до улицы Ульянова и около домов № 35, № 37, № 44.На улице Долгополова запрещающие знаки появятся от улицы Прокофьева до улицы Приокской, от улицы Приокской до улицы Красный Цинковальщик.Кроме того, ограничения вводятся на улице Литвинова от дома № 25 до улицы Даля; а также на улице Вокзальной в районе дома № 18.С 22 января вводятся ограничения на улице Даля в районе домов № 10, № 12, № 17, № 20, № 22; на улице Провиантской около домов № 28, № 31/9, № 14, № 77а, № 20, № 218, № 153, № 110, а также на улице Пушкина - от дома № 3 до улицы Тимирязева. С этого дня нельзя будет парковаться и в Рыбном переулке от улицы Кожевенной до Нижне-Волжской набережной.С 23 января запрещающие знаки появятся на улице Мануфактурной - от улицы Должанской до дома № 13; на улице Октябрьской революции - в районе домов № 41, № 72, № 45а, № 84, № 61б; на улице Рождественской в районе дома № 13; на улице Сергиевской в районе дома № 2к1; а также на улица Студеной - от Звездинки до переулка Холодный.С 24 января запрет на парковку массово вводится в центре Нижнего Новгорода. Так, запрещающие знаки появятся на улице Алексеевской - в районе дома № 2/2; от дома № 5 до улицы Пискунова и от дома № 8 до улицы Пискунова;на улице Ильинской - от дома № 143 до улицы Красносельская дублер; от дома № 132 до улицы Максима Горького; в районе домов № 115, № 105а, № 99 и от дома № 104 до улицы Маслякова; от дома № 90 до улицы Малая Покровская и от дома № 77 до улицы Малая Покровская; в районе домов № 86, № 71, № 80а, № 74, № 68, № 62, № 45а, № 44а.Кроме того, знаки появятся на улице Минина – на участках от дома № 7 до улицы Нестерова, от дома № 17 до улицы Семашко, от дома № 25 до улицы Провиантской, от дома № 35 до улицы Фрунзе;на улице Новой - от площади Максима Горького до улицы Ильинской, от площади Максима Горького до улицы Короленко, от улицы Короленко до дома № 10, от дома № 10 до улицы Белинского;на улице Совнаркомовской – на участке от дома № 28 до улицы Мурашкинской, а также от улицы Мануфактурной до дома № 13.С 25 января запретят парковать автомобили на улице Коммунистической - от дома № 21 до улицы Вокзальной; улице Луначарского под метромостом; улице Медицинской в районе домов № 8, № 12б, № 7, № 9, № 13, № 1, в Холодном переулке на участке от дома № 17 до улицы Алексеевской; а также на улице Советской в районе дома № 12.С 26 января парковка будет под запретом на Звездинке в районе дома № 56; на Ивановском съезде - от дома № 16 до Ивановской башни; на улице Ижорская - от дома № 151 до улицы Максима Горького и от дома № 106б до улицы Белинского; в Кожевенном переулке - в районе дома № 2; на улице Стрелка в районе дома № 4б.