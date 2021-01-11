Появились подробности ДТП с машиной скорой помощи в Дзержинске в минувшие праздники. Напомним, неотложка попала в аварию днем 5 января в поселке Пушкино.Как рассказали в Госинспекции труда в Нижегородской области «скорая» ехала на вызов из центральной районной больницы Володарска.«На автодороге в районе поселка Пушкино водитель пошел на обгон двигающегося впереди трактора, но не справился с управлением и съехал на обочину, совершив при этом наезд на железобетонный столб», - сообщили в региональной ГИТ. Столб удара не выдержал и накренился, чудом не упав на машину – фотографии с места происшествия опубликованы в интернет-сообществе «Плохие новости Дзержинск».В результате пострадали две женщины-фельдшера. Одну увезли на «скорой» прямо с места ДТП, а вторая пострадавшая позднее самостоятельно обратилась в больницу. Вскоре после обследования медики были отпущены домой, так как повреждения отнесены к легкой степени тяжести.Сейчас ведется расследование этого инцидента.«Материалы расследования несчастного случая работодатель направит в Госинспекцию труда в Нижегородской области», - подчеркнули в ведомстве.