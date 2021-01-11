Тощие измученные собаки и десятки крохотных щенков, копошащиеся на холодном бетонном полу старой заброшенной шахты – такую картину увидела работница одного из нижегородских предприятий в канун Нового года.- Это была жуткая картина, - рассказала сердобольная нижегородка зоозащитникам. – Как оказалось, туда забились три беременные собаки. И потом все разом принесли щенков.Как они попали на режимное предприятие, остается только догадываться. По всей вероятности, отыскали лаз в каком-то заборе и пробрались в укромный уголок. На свой страх и риск женщина принялась подкармливать малышей.- Как оказалось, на предприятии все прекрасно знали о щенках, но просто игнорировали эту проблему, - рассказала «Комсомолке» в Нижнем Новгороде» зоозащитница Юлия Миюсова. – А ей пригрозили, что ее уволят, если она придаст эту историю огласке.Тем не менее, нижегородка не бросила щенков, погибающих от холода и голода. Она прятала их под курткой и по одному выносила с предприятия.- Так ей удалось вынести и отдать в ветеринарную клинику пять щенков, - рассказали волонтеры. – К несчастью, один из них вскоре умер – все малыши оказались заражены энтеритом. Теперь им всем нужна срочная помощь врачей.Четверых щенков медики уже пролечили и готовы подыскать для них добрые ручки. Если вы готовы приютить их или помочь с оплатой лечения, просим вас связаться с зоозащитниками по телефонам: 89524572072 Светлана, 89854421919 Юлия.