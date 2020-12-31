Только новогоднее чудо может помочь десяткам маленьких щенков, оказавшихся на грани гибели на одном из режимных предприятий Нижнего Новгорода. Первыми тревогу забили зоозащитники.- 28 декабря одна из работниц режимного предприятия случайно заглянула на заброшенную шахту и ахнула, - рассказала «Комсомолке» в Нижнем Новгороде» зоозащитница Юлия Миюсова. – Как оказалось, туда забились сразу три беременные собаки. И вскоре все они принесли щенков! В результате там оказалось сразу несколько десятков щенков.Как они попали на режимное предприятие, остается только догадываться. По всей вероятности, отыскали лаз в каком-то заборе и пробрались в укромный уголок.- Проблема в том, что работница этого предприятия даже боится рассказывать руководству о найденных щенках, - рассказывают зоозащитники. – После аналогичной истории в прошлом году их просто всех усыпили. Единственное, что она может – это подкармливать собак и по одному выносить их под курткой для тех волонтеров, кто согласится приютить крох.Ситуация осложняется и тем, что впереди нижегородцев ожидают длинные каникулы. А значит, кормить собак попросту некому. А без еды в холодной шахте они долго не протянут. Поэтому зоозащитники просят всех неравнодушных нижегородцев, готовых приютить у себя малышей на время долгих праздников, откликнуться и подарить им новогоднее чудо. Связаться с волонтерами можно по телефонам: 89524572072 Светлана, 89854421919 Юлия.