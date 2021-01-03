Стали известны подробности смертельной аварии, произошедшей накануне на подъездной дороге к селу Каменки.Участниками ДТП стали автомобиль Ваз-2114 и УАЗ Патриот, а виновником смертельного столкновения стал 21-летний водитель легковушки. Молодой человек решил обогнать машину впереди, но уже на встречной полосе не смог завершить маневр и врезался во внедорожник.Известно, что 17-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ скончалась на месте ДТП от полученных травм. Водитель и ещё 3 пассажира 20, 17 и 16 лет получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали в больницу. Как оказалось, ни один из находившихся в салоне ВАЗа людей не был пристегнут ремнем безопасности.Также в ДТП пострадали водитель «Патриота» и его пассажиры: женщина – 43 лет и молодой человек – 21 года.Нижегородским автомобилистам напоминают, что в зимний период крайне важно соблюдать осторожность. Очищенный от снега участок дороги может резко смениться обледенелым или покрытым укатанным снегом.Уточненную информацию предоставил отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!