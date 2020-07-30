Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 30 июля 2020 года: заболеваемость продолжает снижаться

В Нижегородской области продолжает расти количество заболевших коронавирусной инфекцией, хотя темпы и заметно снизились. Как сообщается на портале стопкоронавирус.рф, по данным на 01:00 30 июля 2020 года, за последние сутки диагноз подтвердился еще у 154 человек. По количеству заболевших за сутки наш регион опустился на седьмое место – после Москвы, Свердловской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Санкт-Петербурга, Иркутской области и Мурманской области.

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 30 июля 2020 года: заболеваемость продолжает снижатьсяФото: Яндекс

Общее количество заболевших в Нижегородской области сейчас составляет 23 489 человек. Однако абсолютное большинство из них уже выздоровели – только за последние сутки были выписаны 536 пациентов, а общее число выздоровевших составляет 18 567 человек.

При этом, увы, коронавирус продолжает уносить жизни. За последние сутки от коронавирусной инфекции скончались трое нижегородцев, а общее число летальных исходов достигло 377.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки в стране и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. По словам Глеба Никитина, загруженность коечного фонда в регионе сейчас составляет около 30% и продолжает постепенно снижаться.