2020-07-29T19:50:41+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 30 июля 2020 года: заболеваемость продолжает снижаться

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 30 июля
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 30 июля 2020 года: заболеваемость продолжает снижатьсяКоронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 30 июля 2020 года: заболеваемость продолжает снижатьсяФото: Иван МАКЕЕВ
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В Нижегородской области продолжает расти количество заболевших коронавирусной инфекцией, хотя темпы и заметно снизились. Как сообщается на портале стопкоронавирус.рф, по данным на 01:00 30 июля 2020 года, за последние сутки диагноз подтвердился еще у 154 человек. По количеству заболевших за сутки наш регион опустился на седьмое место – после Москвы, Свердловской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Санкт-Петербурга, Иркутской области и Мурманской области.

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 30 июля 2020 года: заболеваемость продолжает снижаться Фото: Яндекс

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 30 июля 2020 года: заболеваемость продолжает снижатьсяФото: Яндекс

Общее количество заболевших в Нижегородской области сейчас составляет 23 489 человек. Однако абсолютное большинство из них уже выздоровели – только за последние сутки были выписаны 536 пациентов, а общее число выздоровевших составляет 18 567 человек.

При этом, увы, коронавирус продолжает уносить жизни. За последние сутки от коронавирусной инфекции скончались трое нижегородцев, а общее число летальных исходов достигло 377.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки в стране и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. По словам Глеба Никитина, загруженность коечного фонда в регионе сейчас составляет около 30% и продолжает постепенно снижаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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