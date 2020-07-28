Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 28 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

По данным на 28 июля 2020 года, в Нижегородской области с начала пандемии коронавирус подхватили 23 335 человек. Большинство из них - 11 997 заболевших - проживают не в Нижнем Новгороде, а в других районах и городских округах региона.

За последние сутки медики обнаружили СOVID еще у 163 человек, при этом в 34 районах области новых случаев не было.

На сегодняшний день лидером антирейтинга по числу жителей с коронавирусом остается Дзержинск, где насчитывается уже более двух тысяч заболевших. Далее идут Павловский район с 1 262 случаями и Бор с 879 случаями заражения.

Напомним, подавляющее большинство тех, у кого ранее был подтвержден СOVID-19, уже полностью выздоровели и покинули больницы. На сегодняшний день число выздоровевших уже превышает 18 тысяч человек. Коечный фонд свободен на 68%.

КОНКРЕТНО

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 28 июля:

Ардатовский – 144 случая

Арзамас – 223 случая

Арзамасский – 85 случаев

Балахнинский – 280 случаев

Богородский – 628 случаев

Большеболдинский район – 78 случаев

Большемурашкинский – 20 случаев

Бор – 879 случаев

Бутурлинский – 34 случая

Вадский – 25 случаев

Варнавинский район – 30 случаев

Вачский – 139 случаев

Ветлужский – 27 случаев

Вознесенский – 77 случаев

Володарский – 368 случаев

Воротынский – 32 случая

Воскресенский – 122 случая

Выксунский – 157 случаев

Гагинский – 70 случаев

Городецкий – 299 случаев

Д.Константиновский – 73 случая

Дзержинск – 2 024 случаев

Дивеевский – 424 случая

Княгининский - 54 случая

Ковернинский – 65 случаев

Краснобаковский – 34 случая

Краснооктябрьский – 211 случаев

Кстовский – 614 случаев

Кулебакский – 473 случая

Лукояновский – 86 случаев

Лысковский – 228 случаев

Навашинский – 253 случая

Павловский – 1 262 случая

Первомайский – 17 случаев

Перевозский – 34 случая

Пильнинский – 180 случаев

Починковский – 207 случаев

Семеновский – 522 случая

Сергачский – 311 случаев

Сеченовский – 88 случаев

Сокольский – 26 случаев

Сосновский – 244 случая

Спасский – 46 случаев

Тонкинский – 15 случаев

Тоншаевский – 91 случай

Уренский – 52 случая

Чкаловский – 45 случаев

Шарангский – 26 случаев

Шатковский – 298 случаев

Шахунский – 234 случая

Саров – с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке

Нижний Новгород – 11 338 случая.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 28 июля 2020 года):

- число зараженных выросло до 23 335 человек;

- число умерших выросло до 374 человек;

- число выздоровевших выросло до 18 126 человек.

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