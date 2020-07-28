Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 28 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
По данным на 28 июля 2020 года, в Нижегородской области с начала пандемии коронавирус подхватили 23 335 человек. Большинство из них - 11 997 заболевших - проживают не в Нижнем Новгороде, а в других районах и городских округах региона.
За последние сутки медики обнаружили СOVID еще у 163 человек, при этом в 34 районах области новых случаев не было.
На сегодняшний день лидером антирейтинга по числу жителей с коронавирусом остается Дзержинск, где насчитывается уже более двух тысяч заболевших. Далее идут Павловский район с 1 262 случаями и Бор с 879 случаями заражения.
Напомним, подавляющее большинство тех, у кого ранее был подтвержден СOVID-19, уже полностью выздоровели и покинули больницы. На сегодняшний день число выздоровевших уже превышает 18 тысяч человек. Коечный фонд свободен на 68%.
КОНКРЕТНО
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 28 июля:
Ардатовский – 144 случая
Арзамас – 223 случая
Арзамасский – 85 случаев
Балахнинский – 280 случаев
Богородский – 628 случаев
Большеболдинский район – 78 случаев
Большемурашкинский – 20 случаев
Бор – 879 случаев
Бутурлинский – 34 случая
Вадский – 25 случаев
Варнавинский район – 30 случаев
Вачский – 139 случаев
Ветлужский – 27 случаев
Вознесенский – 77 случаев
Володарский – 368 случаев
Воротынский – 32 случая
Воскресенский – 122 случая
Выксунский – 157 случаев
Гагинский – 70 случаев
Городецкий – 299 случаев
Д.Константиновский – 73 случая
Дзержинск – 2 024 случаев
Дивеевский – 424 случая
Княгининский - 54 случая
Ковернинский – 65 случаев
Краснобаковский – 34 случая
Краснооктябрьский – 211 случаев
Кстовский – 614 случаев
Кулебакский – 473 случая
Лукояновский – 86 случаев
Лысковский – 228 случаев
Навашинский – 253 случая
Павловский – 1 262 случая
Первомайский – 17 случаев
Перевозский – 34 случая
Пильнинский – 180 случаев
Починковский – 207 случаев
Семеновский – 522 случая
Сергачский – 311 случаев
Сеченовский – 88 случаев
Сокольский – 26 случаев
Сосновский – 244 случая
Спасский – 46 случаев
Тонкинский – 15 случаев
Тоншаевский – 91 случай
Уренский – 52 случая
Чкаловский – 45 случаев
Шарангский – 26 случаев
Шатковский – 298 случаев
Шахунский – 234 случая
Саров – с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке
Нижний Новгород – 11 338 случая.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 28 июля 2020 года):
- число зараженных выросло до 23 335 человек;
- число умерших выросло до 374 человек;
- число выздоровевших выросло до 18 126 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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