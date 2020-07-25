Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 25 июля 2020 года: открытие летних веранд в парках

194 новых случая заражения коронавирусом было выявлено в Нижегородской области за минувшие сутки. По этому показателю наш регион находится на четвертом месте – больше заболевших только в Москве (645), Свердловской области (248) и Ханты-Мансийском автономном округе (196). Таким образом, с начала пандемии опасный вирус подхватили уже 22 623 жителя Нижегородской области. При этом большинство заболевших – 17 232 человека – уже выздоровели и были выписаны с больничных. Кроме того, за последние сутки скончались еще четыре пациента с диагностированным коронавирусом – таким образом, общее число умерших достигло 358 человек.

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 25 июля 2020 года: открытие летних веранд в паркахФото: Яндекс

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности. Теперь люди в возрасте 65 лет и старше, имеющие работу, вправе продлить листки нетрудоспособности с 27 июля по 9 августа 2020 года. А вот для кафе и ресторанов вводятся очередные послабления – теперь открытые веранды могут работать и в парках.

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