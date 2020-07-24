Летние веранды и кафе откроются в нижегородских парках с 25 июля

24 Июль 2020 2020-07-24T18:10:10+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности. Они касаются работающих пенсионеров, кафе в парках и спортивных учреждений, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, люди в возрасте 65 лет и старше, имеющие работу, вправе продлить листки нетрудоспособности с 27 июля по 9 августа 2020 года.

Кроме того, с 24 июля становится возможной работа открытых террас и веранд в парках. Но должно соблюдаться одно условие: продукты питания и напитки должны реализовываться только в промышленной упаковке.

Изменения коснутся и работы спортивных сооружений и объектов спорта без массового посещения – там возобновляются тренировки детско-юношеских спортивных команд. Однако и тут есть свои ограничения. В закрытых помещениях могут находиться не более трех человек, а на открытых площадках – не более семи.

ИСТОЧНИК KP.RU