Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 23 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

С начала пандемии опасным вирусом заразились уже 22 429 жителей региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки новых случаев заражения коронавирусом не было зафиксировано в 31 районе Нижегородской области. С начала пандемии опасным вирусом заразились уже 22 429 жителей региона, 11 626 из которых проживают не на территории областной столицы.

Как рассказали в пресс-службе правительства, наибольшее количество заболевших COVID-19 находятся в Дзержинске - там диагноз подтвержден у 1 940 человек. В пятерку лидеров антирейтинга также входят Павловский район (1 218), Бор (863), Богородский район (624) и Кстовский район (599).

Напомним, с начала пандемии коронавирус побороли уже более 17 тысяч жителей Нижегородской области. За минувшие сутки из больниц были выписаны еще 245 пациентов. Коечный фонд свободен на 64%, а коэффициент распространения инфекции равен 0,94.

КОНКРЕТНО

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 23 июля:

Ардатовский – 144 случая

Арзамас – 220 случаев

Арзамасский – 66 случаев

Балахнинский – 264 случая

Богородский – 624 случая

Большеболдинский район – 76 случаев

Большемурашкинский – 20 случаев

Бор – 863 случая

Бутурлинский – 34 случая

Вадский – 25 случаев

Варнавинский район – 27 случаев

Вачский – 138 случаев

Ветлужский – 17 случаев

Вознесенский – 72 случая

Володарский – 345 случаев

Воротынский – 32 случая

Воскресенский – 117 случаев

Выксунский – 153 случая

Гагинский – 69 случаев

Городецкий – 289 случаев

Д.Константиновский – 73 случая

Дзержинск – 1 940 случаев

Дивеевский – 424 случая

Княгининский - 47 случаев

Ковернинский – 63 случая

Краснобаковский – 34 случая

Краснооктябрьский – 211 случаев

Кстовский – 599 случаев

Кулебакский – 464 случая

Лукояновский – 84 случая

Лысковский – 215 случаев

Навашинский – 252 случая

Павловский – 1 218 случаев

Первомайский – 17 случаев

Перевозский – 34 случая

Пильнинский – 180 случаев

Починковский – 206 случаев

Семеновский – 512 случаев

Сергачский – 310 случаев

Сеченовский – 87 случаев

Сокольский – 26 случаев

Сосновский – 228 случаев

Спасский – 46 случаев

Тонкинский – 9 случаев

Тоншаевский – 85 случаев

Уренский – 47 случаев

Чкаловский – 37 случаев

Шарангский – 24 случая

Шатковский – 297 случаев

Шахунский – 219 случаев

Саров – с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке

Нижний Новгород – 10 803 случая.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 23 июля 2020 года):

- число зараженных выросло до 22 429 человек;

- число умерших выросло до 354 человек;

- число выздоровевших выросло до 16 957 человек.

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