Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 23 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

С начала пандемии опасным вирусом заразились уже 22 429 жителей региона
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За последние сутки новых случаев заражения коронавирусом не было зафиксировано в 31 районе Нижегородской области. С начала пандемии опасным вирусом заразились уже 22 429 жителей региона, 11 626 из которых проживают не на территории областной столицы.
Как рассказали в пресс-службе правительства, наибольшее количество заболевших COVID-19 находятся в Дзержинске - там диагноз подтвержден у 1 940 человек. В пятерку лидеров антирейтинга также входят Павловский район (1 218), Бор (863), Богородский район (624) и Кстовский район (599).
Напомним, с начала пандемии коронавирус побороли уже более 17 тысяч жителей Нижегородской области. За минувшие сутки из больниц были выписаны еще 245 пациентов. Коечный фонд свободен на 64%, а коэффициент распространения инфекции равен 0,94.
КОНКРЕТНО
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 23 июля:
Ардатовский – 144 случая
Арзамас – 220 случаев
Арзамасский – 66 случаев
Балахнинский – 264 случая
Богородский – 624 случая
Большеболдинский район – 76 случаев
Большемурашкинский – 20 случаев
Бор – 863 случая
Бутурлинский – 34 случая
Вадский – 25 случаев
Варнавинский район – 27 случаев
Вачский – 138 случаев
Ветлужский – 17 случаев
Вознесенский – 72 случая
Володарский – 345 случаев
Воротынский – 32 случая
Воскресенский – 117 случаев
Выксунский – 153 случая
Гагинский – 69 случаев
Городецкий – 289 случаев
Д.Константиновский – 73 случая
Дзержинск – 1 940 случаев
Дивеевский – 424 случая
Княгининский - 47 случаев
Ковернинский – 63 случая
Краснобаковский – 34 случая
Краснооктябрьский – 211 случаев
Кстовский – 599 случаев
Кулебакский – 464 случая
Лукояновский – 84 случая
Лысковский – 215 случаев
Навашинский – 252 случая
Павловский – 1 218 случаев
Первомайский – 17 случаев
Перевозский – 34 случая
Пильнинский – 180 случаев
Починковский – 206 случаев
Семеновский – 512 случаев
Сергачский – 310 случаев
Сеченовский – 87 случаев
Сокольский – 26 случаев
Сосновский – 228 случаев
Спасский – 46 случаев
Тонкинский – 9 случаев
Тоншаевский – 85 случаев
Уренский – 47 случаев
Чкаловский – 37 случаев
Шарангский – 24 случая
Шатковский – 297 случаев
Шахунский – 219 случаев
Саров – с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке
Нижний Новгород – 10 803 случая.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 23 июля 2020 года):
- число зараженных выросло до 22 429 человек;
- число умерших выросло до 354 человек;
- число выздоровевших выросло до 16 957 человек.
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