Владельцу памятника Сталину на Бору предлагают узаконить мемориал

Около месяца назад в городе Бор под Нижним Новгородом открылся памятник Иосифу Сталину – «олицетворению борьбы с коррупцией», как его назвал инициатор увековечения, первый секретарь Борского местного отделения КПРФ Алексей Зоров. Новость об этом тогда вызвала в социальных сетях целую бурю эмоций – от «Додумались тоже – тирана увековечивать» и до «Правильно, сейчас бы его методы – да на наших коррупционеров!». А на торжественное открытие мемориала съехались несколько сотен людей – их не остановил ни тот факт, что памятник установлен на частной территории, ни продолжающаяся пандемия коронавируса.

А вот городские власти новой достопримечательности не обрадовались и даже обратились в полицию.

- На самом деле мы пытались добиться официального разрешения на установку монумента, но власти так и не дали его – мол, места не нашлось, - разводил руками Алексей Зоров. – Поэтому и было решено разместить скульптуру на частной территории – эта земля принадлежит мне, какие тут могут быть вопросы?

Так и вышло – полиция в ходе проверки никакого состава административного правонарушения не обнаружила. И отказала городской администрации в возбуждении дела.

Теперь администрация города Бор пытается хоть как-то узаконить свершившийся факт – владельцу земельного участка рекомендовали инициировать процедуру оформления разрешения на установку памятника в соответствии с законом.

- Алексею Зорову необходимо оформить разрешение в соответствии с Положением о порядке установки мемориальных сооружений на территории нашего города, - отметил заместитель главы администрации Бора Алексей Боровский.