Следственный комитет начал проверку по факту ранения 16-летней школьницы в Нижнем Новгороде

Известие о том, что на проспекте Октября в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, неизвестные выстрелили в 16-летнюю девочку, не на шутку встревожило всех родителей. Напомним, девочка просто каталась на велосипеде, когда прозвучал выстрел.

- На Автозаводе стреляют из воздушки по людям. Вчера моей племяннице «посчастливилось» это испытать в районе станции «Счастливая», - рассказал на своей странице в социальной сети нижегородец Алексей Никонов. - В травмпункте сказали, что это типичное ранение из воздушного пистолета.

К счастью, девочка не получила серьезных травм - пластиковая пуля даже не осталась в ране. Тем не менее, сам факт стрельбы на людной улице среди бела дня перепугал горожан. И вот сегодня к расследованию обстоятельств этого инцидента подключились следователи.

- В результате мониторинга СМИ в социальных сетях был выявлен видеосюжет о причинении ранения несовершеннолетней девочке из пневматического оружия на проспекте Октября Автозаводского района, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - ПО данному факту нижегородские следователи начали доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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