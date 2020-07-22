2020-07-22T14:51:54+03:00
Происшествия

Следственный комитет начал проверку по факту ранения 16-летней школьницы в Нижнем Новгороде

Накануне в юную велосипедистку выстрелили из пневматического оружия
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Следственный комитет начал проверку по факту ранения 16-летней школьницы в Нижнем Новгороде.Следственный комитет начал проверку по факту ранения 16-летней школьницы в Нижнем Новгороде.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Известие о том, что на проспекте Октября в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, неизвестные выстрелили в 16-летнюю девочку, не на шутку встревожило всех родителей. Напомним, девочка просто каталась на велосипеде, когда прозвучал выстрел.

- На Автозаводе стреляют из воздушки по людям. Вчера моей племяннице «посчастливилось» это испытать в районе станции «Счастливая», - рассказал на своей странице в социальной сети нижегородец Алексей Никонов. - В травмпункте сказали, что это типичное ранение из воздушного пистолета.

К счастью, девочка не получила серьезных травм - пластиковая пуля даже не осталась в ране. Тем не менее, сам факт стрельбы на людной улице среди бела дня перепугал горожан. И вот сегодня к расследованию обстоятельств этого инцидента подключились следователи.

- В результате мониторинга СМИ в социальных сетях был выявлен видеосюжет о причинении ранения несовершеннолетней девочке из пневматического оружия на проспекте Октября Автозаводского района, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - ПО данному факту нижегородские следователи начали доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Андрей Лапшин: «Технологии, которые применяют при ликвидации «Черной дыры», нужно транслировать в другие регионы страны»
Как облегчить пожилым людям самоизоляцию?
Новые проездные билеты появятся у нижегородских школьников
За минувшие сутки пятеро нижегородцев умерли от коронавируса
Депутаты нижегородского ЗС одобрили кандидатуру нового омбудсмена
Станислав Прокопович: «Новая транспортная развязка в Сормове позволит решить проблему постоянных пробок»
22 июля в Нижнем Новгороде ожидаются грозы и переменная облачность
Владислав Атмахов: «На месте шламонакопителя «Белое море» теперь чистая зеленая территория»
Нижегородцам предлагают выбрать эскиз памятника Александру Невскому
Нижегородский технический музей открывается после ремонта
95 единиц нового оборудования поступит в больницы Нижегородской области
Нижегородский водитель устроил ДТП на месте другой аварии
Юрий Лебедев: «Строительство развязки на Циолковского нижегородцы ждали десятки лет»
Второй этап снятия ограничений по коронавирусу: когда начнется и при каких условиях
Дмитрий Кузин: «Строительство дорожной развязки на Циолковского - долгожданное событие для жителей»
Грозы, ливни и сильный ветер надвигаются на Нижегородскую область
Перенос акции «Бессмертный полк» в Нижнем Новгороде: когда пройдет и почему переносят
Следователи возбудили уголовное дело после серии поджогов объектов ОКН в центре Нижнего Новгорода
Почти 16,3 тысячи нижегородцев побороли COVID с начала пандемии